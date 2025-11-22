Kolombiya'da 14 ton kokain yakalandı

Kolombiya güvenlik güçleri, Buenaventura Limanı'na uyuşturucu baskını yaptı. Operasyonda, konteynerdeki alçı torbalarına gizlenmiş 14 ton kokain ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kokainin Hollanda'ya gönderilmesinin planlandığı ve el konulan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 388 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 yılın en büyük operasyonunu icra eden polisleri tebrik ederek, "Tek bir kişi bile ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi." ifadesini kullandı.

ABD, YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savunmuştu.

Petro ise farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve ABD'li yetkilileri hükümetine karşı "önyargılı" davranmakla suçlamış ve uyuşturucu örgütleriyle mücadelede kendisini tarihin en başarılı Cumhurbaşkanı olarak nitelemişti.