Kolombiya'da 2026 yılında hedef 7.5 milyon turist

Başkent Bogota'daki tarihi Faenza Tiyatrosu'nda organize edilen geceye, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik misyon temsilcileri ile sektörden öncü isimler katıldı.



Ticaret ve Turizm Bakanlığının öncülük ettiği "Güzellikler Ülkesi Kolombiya" sloganlı etkinlikte, Kolombiya'nın 2026'daki turist hedefinin 7,5 milyon olduğu, daha sonra yapılacak uluslararası kampanyalarla bunun 15 milyona çıkartılmasının amaçlandığı bildirildi.



ANATO'dan yapılan açıklamada, Kolombiya'nın kültürel, gastronomi ve zengin etnik çeşitliliğinin görünür olması için yeni stratejilerin hayata geçirileceği kaydedildi.



Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Petro, ülkenin karbon ve petrol yerine turizmle büyümesi gerektiğine dikkati çekerek, "Güzellikten, biyolojik çeşitlilikten toplum olarak kendimizi zenginleştirebiliriz, zira 21. yüzyıldaki yeni zenginlik kavramı bambaşka olacak." ifadesini kullandı.



Ülkenin doğal ve kültürel çeşitliliğini hatırlatan Petro, hükümet olarak Kolombiya'nın marka değerinin artırılması için yeni projeler üreteceklerini söyledi.



Organizasyon, Kolombiya'ya yönelik video tanıtımı ve misafirlere geleneksel ikramlar yapılarak son buldu.