Kolombiya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) Kolombiya'da 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.



GPZ, depremin 10 km derinlikte olduğunu bildirdi.

Sallantı, başkent Bogota'yı güçlü şekilde vurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin şiddetini 6,3 olarak ölçtü.

Deprem, binaları sallarken, başkent çevresinde sirenlerin çaldığı ve insanların panikle sokaklara döküldüğü bildirildi.