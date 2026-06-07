Kolombiya'da 7 madenci öldü

Latin Amerika ülkesi Kolombiya 'nın sıkça benzer facialarla gündeme gelen Cundinamarca yönetim bölgesinde bir kömür madeninde göçük meydana geldi.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel, onlarca küçük firmanın kömür ve zümrüt madeni işlettiği Sutatausa kasabasına bağlı Las Penas köyündeki olayda 7 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Yaklaşık 24 saat süren çalışmaların ardından 7 işçinin cesedinin çıkarıldığını belirten Angel, "Göçük altında kalan işçilerin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan maden kurtarma ekiplerine, acil durum personeline, sağlık çalışanlarına ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Ulusal Madencilik Ajansı, kazanın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturmaya başladı.