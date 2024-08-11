Kolombiya'da alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, "taşra muhafızları" isimli silahlı grup tarafından dün zorla alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı.

Kolombiya'da alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı

basınında çıkan habere göre, kırsal bir alanda operasyon düzenleyen askerler, silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

"Taşra muhafızları" tarafından etrafları kuşatılan askerler, herhangi bir çatışmaya girmeden silahlarını teslim etti.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin gasp olayları nedeniyle bölgede operasyon icra ettiği ancak etraflarının silahlı köylülerce sarıldığı bildirildi.

Askerleri elinde tutan taşra muhafızları yayımladıkları bildiride, ordunun düzenlediği operasyonun bölgedeki hassasiyeti, sükuneti ve barışı tehlikeye attığı belirtildi.

Zorla alıkonulan askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Ofisi ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarının sürdüğü kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Türkiye'nin yeni gücü "Çelik Kubbe"

DÜNYA HABERLERİ

Venezuela muhalefeti Maduro'dan "zulme son vermesini" talep ediyor

Venezuela muhalefeti Maduro'dan "zulme son vermesini" talep ediyor

Hayat kurtaran tesadüf! Brezilya'da düşen uçağa 10 yolcu yetişemedi

Hayat kurtaran tesadüf! Brezilya'da düşen uçağa 10 yolcu yetişemedi

Trump'ın ekibinden siber saldırı suçlaması: "İran iç yazışmalarımıza sızdı"

Trump'ın ekibinden siber saldırı suçlaması: "İran iç yazışmalarımıza sızdı"

İsrail'de misilleme korkusu: İran'ın olası saldırısına karşı evde kalarak yiyecek stokluyorlar

İsrail'de misilleme korkusu: İran'ın olası saldırısına karşı evde kalarak yiyecek stokluyorlar

ABD'de seçim anketi: Harris, "salıncak eyaletlerde" Trump'ı geride bıraktı

ABD'de seçim anketi: Harris, "salıncak eyaletlerde" Trump'ı geride bıraktı

Binlerce İsrailli esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi

Binlerce İsrailli esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...