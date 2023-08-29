Kolombiya'da artan benzin fiyatları protesto edildi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da araba, motosiklet ve kamyonlarla sokaklara inen yüzlerce sürücü benzinin yüksek maliyetini protesto etti.

Kolombiya'da artan benzin fiyatları protesto edildi

Yüzlerce protestocu, Güney Amerika ülkesinde fiyatlarındaki son artışları etmek için sokaklara çıktı.

Protestocular, 'nın ilk sol hükümetinin belirlediği aylık fiyat artışlarının küçük işletmelerin çalışmasını zorlaştırdığını ve gıda fiyatlarını artırabileceğini söylüyor.

Başkan Gustavo Petro'nun hükümeti, benzin sübvansiyonlarının yıllık maliyetinin yaklaşık 11 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ülkenin yakıtının çoğunu üreten ulusal petrol şirketi Ecopetrol'e olan borçların ödenmesine yönelik sübvansiyonların kaldırılması ve sosyal programlara daha fazla fon ayrılması gerektiği belirtiliyor.

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