Kolombiya’da askeri uçak düştü. 125 kişinin bulunduğu uçakta 66 kişi hayatını kaybetti
23.03.2026 19:45
Son Güncelleme: 24.03.2026 06:47
Uçağın düştüğü yerde yangın çıktığı görüldü.
Kolombiya'da 112'si asker toplam 125 kişiyi taşıyan C-130 tipi nakliye uçağı, kalkış sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada 66 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı.
Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun açıklamasına göre,C-130 nakliye uçağında 114 yolcu 11 mürettebatın olduğu belirlendi.
Kazada şimdiye kadar 66 kişini hayatını kaybettiği belirlendi. Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siyah duman ve alevlerin yükseldiği yer aldı.