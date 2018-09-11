İlişkili Haberler Kolombiya'nın ELN ile müzakereleri rehinelerin bırakılmasına bağlı

ELN'den yapılan açıklamada, örgütün ağustos ayından bu yana elinde bulunan bir grup polis ve sivili serbest bırakmaya istekli olduğu vurgulansa da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin bunu ön koşul olarak sunması eleştirildi.



Duque'yi, selefinin verdiği sözleri tutmamakla suçlayan ELN, örgütün barış müzakereleri için "tek taraflı" koşulları kabul etmeyeceğini belirtti.



ELN'nin baş müzakerecilerinden Israel Ramirez, hafta sonu El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, "Siyasi bir çözüm için çalışmayı sürdürmeye hazırız ama her iki taraf da savaş sayfasını kapatacak çabayı göstermek zorunda." ifadesini kullanmıştı.



Kolombiya Devlet Başkanı Duque, ELN ile örgütün elindeki rehinelerin tamamı bırakılana kadar müzakere edilmeyeceğini açıklamış, "Şiddet, devlet ve toplum üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı sürece barıştan söz edilemez." değerlendirmesini yapmıştı.



Önceki hükümet döneminde başlatılan ve 17 hafta devam eden görüşmelere atıfta bulunan Duque, bu süre zarfında 462 şiddet eyleminde 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini, petrol boru hatlarına 148 saldırı düzenlendiğini ve 16 kişinin kaçırıldığını bildirmişti.



Duque, ELN'nin bu eylemlere son vermesi durumunda karşısında konuşmaya hazır bir hükümet bulacağını söylemişti.



ELN, elindeki rehinelerden 3'ünü bu hafta serbest bırakmıştı. Kolombiya hükümeti örgüte toplam sayısı 20 olduğu sanılan rehinelerin tamamını bırakması çağrısı yapmış, 3 rehinenin serbest bırakılmasının ardından bu çağrıyı yinelemişti.



Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

