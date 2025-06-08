Kolombiya'da başkan adayı senatöre silahlı saldırı: Hükümet ödül koydu

Demokratik Merkez Partisi'nin 2026 genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak öne çıkan senatör Miguel Uribe Turbay (39), başkent Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Partililer tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

ŞÜPHELİ 15 YAŞINDA



Kolombiya basını, Uribe'ye ateş açtığı belirtilen 15 yaşındaki çocuğun yaralı olarak gözaltına alındığını ve bir klinikte tedavi altına alındığını bildirdi.



Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada "Miguel Uribe Turbay'a yönelik saldırıyı kesin ve net bir şekilde kınıyoruz. Bu yalnızca bir senatörün kişisel bütünlüğüne değil, aynı zamanda demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü hedef alan bir eylemdir. Her türlü şiddeti reddediyoruz" denildi.



700 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uribe'ye yapılan saldırıyı kınayarak, "Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli. Çünkü onlar da bizim çocuklarımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez de Uribe'ye suikast girişiminin sorumlularının yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 700 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.



ACİL MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

Hükümet, Uribe'ye saldırı gerçekleşmesinin ardından Acil Müdahale Planı'nın (Plan de Choque) devreye alındığını duyurdu.

Ulusal Koruma Birimi (UNP) ve İçişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanan üst düzey yetkililer, cumhurbaşkanı adaylarının güvenliğinin maksimum düzeye çıkarılması için önemli kararlar alması bekleniyor.

ANNESİ KAÇIRILMIŞTI

Uribe'nin annesi Diana Turbay gazeteciydi. Turbay da 1990'da Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın komutasındaki silahlı bir grup tarafından kaçırılmış, kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti.