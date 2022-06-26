Kolombiya'da batan gemide can pazarı

Kolombiya'da Buenaventura'dan Juanchaco'ya giden yolcu gemisi alabora oldu.

Geminin bağlı olduğu şirketin, Sahil Güvenlik ekiplerine acil çağrıda bulunmasıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler olay yerine vardıklarında, dalgalara rağmen suyun yüzeyinde kalmaya çalışan çok sayıda kişiyle karşılaştı.



Can yelekleri ve simitleri dağıtıldıktan sonra kazazedeler teker teker teknelere alındı.



Kolombiya Donanması, geminin olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu açıkladı.

22 yolcu ve iki mürettebat güvenli şekilde limana nakledildi.