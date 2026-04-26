Kolombiya'da bombalı terör saldırısı. 14 kişi öldü

Kolombiya 'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasında, Pan-Amerikan karayolunda menfeze yerleştirilen boma, araçların geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi.

Saldırıda, bölgede "chiva" olarak bilinen geleneksel bir köy otobüsü patlamanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi. Patlamanın şiddeti çevredeki diğer araçları da tahrip ederken, yolda devasa bir çukur oluştu.

PETRO FARC LİDERİNİ SUÇLADI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek "Cajibio'da 7 sivil öldüren ve 20 sivili yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.