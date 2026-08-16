Kolombiya'da can kaybı 294’e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya 'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin (UNGRD) verilerine göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294’e yükseldi. Yaralı sayısının 3 bin 935’e ulaştığı kaydedilirken, 320 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Ayrıca deprem nedeniyle 14 bin 493 yapının yıkıldığı, 81 bin 506 yapıda hasar meydana geldiği ifade edildi.

DE LA ESPRİELLA, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile 10 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Yardımlar ve arama-kurtarma desteği için Trump’a teşekkür ettiğini aktaran De La Espriella, "Başkan Trump ise taziyelerini ileterek Kolombiyalı ailelerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi" dedi.

Kolombiya’nın zor bir dönemden geçtiğini Trump’a ilettiğini ifade eden De La Espriella, "Ayrıca, depremin etkileri nedeniyle çok zor zamanlar geçiren iş insanlarımızı rahatlatmak amacıyla, Kolombiya ürünlerini etkileyen yüksek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını değerlendirmesini talep ettim" ifadelerini kullandı.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.