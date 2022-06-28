Kolombiya’da cezaevinde isyan: 49 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı.

Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 49 mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti.

Portekiz’e ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tulua, Valle del Cauca’daki hapishane olayından dolayı üzgünüz. Tito Castellanos ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

"MAHKUMLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI, YATAKLARI ATEŞE VERDİ"

Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı.

Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi. Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı. Yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Tulua itfaiye sözcüsü de yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yatağın yandığını belirledik ve şu ana kadar yaklaşık 50 kişi sağlık merkezlerine götürüldü" diye konuştu.