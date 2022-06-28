Kolombiya'da cezaevinde isyan:  Yangında 52 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı.

Yetkililer, ülkenin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua hapishanesinde, çıkan isyan ve yangında şimdiye kadar 52 mahkumun öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını kaydetti.



Kolombiya Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC Müdürü Tito Castellanos, yangının sabaha karşı 180 mahkumun bulunduğu 8 numaralı koğuşta, mahkumların minderleri ateşe vermesiyle çıktığını bildirdi.



Castellanos, "Gardiyanlar yangını söndürmek için müdahale etti fakat yeterli olmadı." ifadesini kullandı.



Polis ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında olaylar henüz kontrol altına alınamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.



CUMHURBAŞKANINDAN SORUŞTURMA TALİMATI



Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valle del Cauca'daki Tulua hapishanesinde meydana gelen olaylardan dolayı üzgünüz. INPEC sorumlusu Tito Castellonos ile temas halindeyim. Bu korkunç durumun açıklığa kavuşması için talimatı verdim. Kurbanların aileleriyle dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.



Öte yandan, cezaevi çevresi yakınında toplanan çok sayıda mahkum yakınının endişeli bekleyişi sürüyor.

"MAHKUMLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI, YATAKLARI ATEŞE VERDİ"

Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı.

Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi. Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı. Yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Tulua itfaiye sözcüsü de yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yatağın yandığını belirledik ve şu ana kadar yaklaşık 50 kişi sağlık merkezlerine götürüldü" diye konuştu.