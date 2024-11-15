Kolombiya’da çocuk evliliklerine son: Yasa tasarısı meclisten geçti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da çocuk evliliklerinin yasaklanmasını öngören tasarı kongredeki oylama ile kabul edildi.

"Çocuklar cinsellik objesi değildir" sloganıyla kampanya yürüten siyasetçiler kararı sevinçle karşıladı.

Ülkede halihazırda 14 yaşındaki çocuklar ailelerinin rızası ile evlenebiliyor.

Evlilik için 18 yaş zorunluluğu getiren yasanın yürürlüğe girmesi için Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından da onaylanması gerekiyor.

UNICEF istatistiklerine göre dünya çapında her yıl 12 milyon reşit olmayan kız çocuğu evlendiriliyor. Özellikle Latin Amerika'da yoksulluk sebebiyle kızlar çocuk yaşta evlendiriliyor.

