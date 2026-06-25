Kolombiya'da, Espriella devlet başkanı ilan edildi

Kolombiya 'da seçiminin ikinci turunda oyların çoğunluğunu alan sağcı Abelardo de la Espriella'nın zaferi resmen tescil edildi.

Seçimlerden Sorumlu Sicil Memuru Vekili Jaime Hernando Suarez, Abelardo de la Espriella'nın 2026-2030 dönemi için Kolombiya Cumhurbaşkanı, Jose Manuel Restrepo'nun ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildiğini resmi olarak duyurdu.

CNE Başkanı Cristian Quiroz, ilan töreninde şu ifadeleri kullandı: "Bugün CNE, demokrasimizin en önemli ve tarihi adımlarından birini tamamlamış bulunuyor: Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ait ulusal oy sayım süreci nihayete erdirilmiştir. Belirtmek isterim ki gerçekleştirilen bu genel sayım sadece bürokratik bir işlem değil, halkın iradesinin en titiz şekilde doğrulanmasıdır."

İkinci tur cumhurbaşkanı seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49.66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48.70'ini aldı.

CNE tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

DE LA ESPİRELLA: TRUMP DESTEKLİ MİLYONER

Seçim kampanyası süresince "Kaplan" lakabını kullanan Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı.

Espriella, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro liderliğindeki solun ve onun halefi olarak görülen Senatör Cepeda'nın iktidarını sürdürmesini engellemek için Temmuz 2025'te kendi siyasi hareketini kurarak cumhurbaşkanlığı yarışına katıldı. Espriella, yaklaşık 20 yıl önce eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe hükümeti ile paramiliter grup Kolombiya Birleşik Özsavunma Kuvvetleri (AUC) arasındaki barış görüşmelerinde yer aldı.

Sağcı Espriella'nın müvekkilleri arasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakın çevresinde yer aldığı belirtilen ve kısa süre önce hakkındaki "kara para aklama ve yaptırım ihlali" suçlamaları nedeniyle ABD’ye iade edilen Venezuelalı iş insanı Alex Saab da yer alıyor. Rakibi sol görüşlü Ivan Cepeda, seçim kampanyası sırasında bu geçmişi nedeniyle De la Espriella'yı paramiliter gruplarla bağlantılı olmakla da suçladı.

Espriella’nın öne çıkan vaatleri arasında 10 "mega hapishane" inşa etmek, Petro hükümetinin "Topyekun Barış" (Paz Total) politikasını bitirmek, uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadelede daha sert ve askeri odaklı bir güvenlik stratejisi uygulamak yer alıyor.