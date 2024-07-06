Kolombiya'da Filistin halkıyla dayanışma için "Umut Konseri" düzenlendi

Kolombiya'da Filistin halkıyla dayanışma amacıyla binlerce kişinin katıldığı "Umut Konseri" düzenlendi.



Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda organize edilen konsere Kolombiyalılar büyük ilgi gösterdi.



"Latin Amerika Filistin Halkıyla Dayanışma İçinde" afişleriyle tüm halkın davet edildiği "Umut Konseri" ücretsiz gerçekleştirildi.



Konserde Arjantin, Meksika, Venezuela, Şili, Kolombiya ve Panama'dan çeşitli sanatçılar sahne aldı.



Üzerine "Soykırımı Durdur" yazılan dev Filistin bayrağı tarihi Kongre binasına asıldı.



Filistin ile dayanışma kapsamında uzun süredir böyle bir konserin düzenlenmesi çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından Kongre'ye asılan dev Filistin bayrağını paylaştı.



Petro, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Umut için ve Filistin'deki soykırıma karşı çıkmak için Bolivar Meydanı'nda konser." ifadesini kullandı.



Kolombiya basınına göre, konserin organizasyonu hükümet tarafından sağlandı. Meydan tamamen doldu.



"FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA HAYIR DİYORUZ"



Senatör Clara Lopez de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışmalarını göstermek için bu konserin yapıldığını belirterek, "Kolombiya Cumhuriyet Kongresi'nden Filistin'deki soykırıma hayır diyoruz. Kurumlar, insan hayatını gerçekten savunuyorsa demokratiktirler. Herkesi konsere davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Konsere katılanlardan bazıları ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. ​​​​​​​

