Kolombiya'da halk son yılların en kritik tercihini yapacak

Kolombiya 'da halk Devlet Başkanlığı yarışının ikinci turunda, son yılların en kritik tercihini yapacak. Bir tarafta aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, diğer tarafta sol görüşlü Ivan Cepeda var.

Seçim , Kolombiya'nın aşırı sağa mı yoksa sola mı yöneleceğini belirleyecek. Zira iki adayın seçim vaatleri taban tabana zıt.

AŞIRI SAĞCI ADAYB MEGA HAPİSHANE SÖZÜ VERDİ

Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vaat eden aşırı sağcı aday "De la Espriella", 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi.

Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini belirterek, yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını ifade etti. Cepeda Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun silahlı gruplarla barış sağlama çabalarını da devam ettireceğini söylüyor.

TRUMP'IN DESTEĞİNİ ALDI

ABD Başkanı Donald Trump'sa "Kaplan" lakabıyla tanınan "de la Espriella"ya "tam ve koşulsuz" destek verdi. Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi.

GÖREVİ AĞUSTOS AYINDA DEVRALACAK

Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Seçimi kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak. 31 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı yarışının ilk turunu "De la Espriella" az farkla önde tamamlamıştı