Kolombiya'da hava üssü yakınında bombalı saldırı: 5 ölü, 36 yaralı

Kolombiya'nın Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü'nün yakınlarında yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişi öldü, çoğu ağır 36 kişi yaralandı.



FARC İDDİASI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.



Cauca'daki Canon del Micay'da ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir." dedi.



KAMYON KISITLAMASI

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder ise yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını duyurarak "Bu şiddet eylemi şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.



HELİKOPTERE İHA SALDIRISI: 8 POLİS ÖLDÜ

Ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon icra ederken insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 8 polis ölmüş 8 polis de yaralanmıştı.



EMC NEDİR?

"Ivan Mordisco" adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.



Basına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'da uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman elde ediyor.

