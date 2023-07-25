Kolombiya'da hayvanat bahçesinden kaçan 2 şempanze öldürüldü

Pancho'nun, Cerritos bölgesinde gezinirken görüldüğü ve Chita'nın ise hayvanat bahçesinden sadece birkaç metre uzaklaştığı kaydedildi.



Arama çalışmalarının ardından Pancho ve Chita'nın bir polis ve bir asker tarafından öldürüldüğünü belirten Correa, iki şempanzenin yasını tuttuğunu fakat insanların yaşamına öncelik vermek zorunda olduklarını ifade etti.



Correa, hayvanat bahçesinin 31 Temmuz'a kadar kapalı kalacağını aktardı.



Polis yetkililerinin olumsuz tepkilere yönelik açıklamasında, iki şempanze tarafından saldırıya uğrama riskiyle karşı karşıya kalmış hayvanat bahçesi çalışanlarını korumak amacıyla şempanzelerin öldürüldüğü belirtildi.