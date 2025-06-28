Kolombiya'da heyelan: Can kaybı 22'ye yükseldi

Kolombiya'nın Medellin kentinde 24 Haziran'da meydana gelen toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor.

Antioquia valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında yeni cesetlere ulaşıldığı duyuruldu.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 391 kişiyle sürdürüldüğü ve toprak altında kalan cesetlerin çıkarılması için büyük bir gayret gösterildiği vurgulandı.

