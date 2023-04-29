Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısı kaçırıldı

Kolombiya'da İsveçli belgesel yapımcısı Ulf Bilger Erlingsson, komplo ve casusluk suçlamasıyla ELN tarafından kaçırıldı.



Erlingsson, Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında 1 Mart'ta kaçırıldı.



Kolombiya basınında çıkan habere göre, belgesel yapımcısı ve gazeteci Erlingsson'u kaçırdıklarını doğrulayan ELN, bu kişiyi komplo ve casuslukla suçladı.



İsveçli yetkililerin, Ombudsmanlık Ofisinin ve Katolik Kilisesinin kendilerine talepte bulunduğunu aktaran ELN, Erlingsson'un belirli bir sürecin ardından serbest bırakılacağını açıkladı.



Kolombiya hükümeti ile ELN temsilcileri arasındaki 3. tur müzakere sürecinin 2 Mayıs'ta Küba'nın evsahipliğinde başlaması bekleniyor.



Meksika'da Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri arasında 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur müzakereleri ELN'in siyasi statüsünün tanınmasıyla sona ermişti.

