Kolombiya'da kayıp uçağın enkazı bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçağın enkazının bulunduğu bildirildi.

Kolombiya'da kayıp uçağın enkazı bulundu

'da 16 gün önce kaybolan küçük uçağın enkazı bulundu.

Sivil Havacılıktan yapılan açıklamada, uçağın Caqueta yönetim bölgesine bağlı Palma Rosa köyü kırsalında tespit edildiği kaydedildi.

Yetkililer, bulunan uçakta sadece 3 kişinin cesedini tespit ettiklerini 11 aylık bir bebeğin de yer aldığı 4 çocuğu arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Kolombiya'da kayıp uçağın enkazı bulundu - 1

Aramaların uçağın bulunduğu civarda yoğunlaşacağı bilgisi paylaşıldı.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, 4 Mayıs'ta bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istemişti.

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