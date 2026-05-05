Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 9 madenci öldü

Kolombiya 'nın başkenti Bogota'nın 74 kilometre kuzeyinde yer alan Sutatausa kasabasındaki kömür madeninde bir patlama meydana geldi.

4 Mayıs Pazartesi akşam üzeri yaşandığı açıklanan patlama nedeniyle 9 işçinin öldüğü, 6 işçinin yaralandığı açıklandı. Patlamanın ardından en az 12 madencinin de yerin 600 metre derinliğindeki madende mahsur kaldığı belirtildi.

La Ciscuda adlı kömür madeninde meydana gelen olayın ardından açıklama yapan yetkililer, patlama nedeninin gaz birikimi olduğunu vurguladı.

Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletinin valisi Jorge Emilio Rey, X üzerinden yaptığı açıklamada meydana gelen patlama sırasında madende 15 madencinin bulunduğunu, ancak üç madencinin "kendi başlarına" madenden kaçmayı başardığını söyledi. Kaçan madencilerden birinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Maden, başkent Bogota'nın yaklaşık 74 km dışında ve deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikte bulunan Sutatausa belediyesinde yer alıyor. Madenin 9 Nisan'da teftişten geçtiği, metan olmak üzere gaz birikiminin tespit edildiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği uyarısının yapıldığı ortaya çıktı.

Kurtarma ekipleri ve ambulanslar, mahsur kalan madencilere yardım etmek için seferber olurken, kazanın yaşandığı bölge ve çevresinde onlarca küçük işletmenin kömür ve zümrüt madenleri işlettiği ve maden kazalarının yaygın olduğu ifade edildi.

Aynı kasabada 2023 yılında yaşanan bir başka kömür madeni patlamasında 21 madenci hayatını kaybetmişti.