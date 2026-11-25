Kolombiya 'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde rehine krizi yaşanıyor.



Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı’ndan yapılan son açıklamada, Exito adlı süpermarkette silahlı saldırganlar tarafından rehin alınan 30 kişiden 5'inin daha serbest bırakıldığı ve serbest kalanların toplam sayısının 10'a ulaştığı bildirildi. Bu kişilere gerekli yardımın sağlandığı aktarılarak, "Söz konusu ticari işletmede hala bulunan vatandaşları korumak ve güvenli koşullarda serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla, tüm insan, teknoloji ve uzmanlık kapasitemiz kurumlar arası koordinasyon altında seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Halka ilgili gelişmeleri resmi kanallardan ve güvenilir kaynaklardan takip etme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu süreçte bilgi paylaşımı konusunda sorumlu davranmak büyük önem taşımaktadır" denildi. Kolombiya basını, hala 20 kişinin rehin tutulduğu Exito adlı süpermarket ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek güvenlik güçlerinin muhtemel bir operasyon için hazırlık yaptığını öne sürdü.

SALDIRGANLAR 2 MİLYON DOLAR İSTEDİ



Kolombiya basını, saldırganların rehineleri serbest bırakmak için 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep ettiğini bildirmişti. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella ise daha önce yaptığı açıklamada, olayın alışveriş merkezinden yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyma girişiminin başarısız olmasının ardından yaşandığını ve 30 kişinin alıkonulduğunu ifade etmişti.