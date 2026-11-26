Süpermarket çevresinde toplanan ailelerin, vatandaşların ve gazetecilerin kurtarma operasyonunun sonucunu beklemesi ve bölgedeki gergin atmosfer de görüntülere yansıyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, operasyon kapsamında aralarında süpermarketin farklı bölümlerinde saklanan çalışanlar ve müşterilerin de bulunduğu 68 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Haberlerde, saldırganlardan birinin çıkan çatışmada hayatını kaybettiği, diğer şüphelilerin ise direnmeden teslim olduğu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI DE LA ESPRIELLA GÜVENLİK GÜÇLERİNİ TEBRİK ETTİ



Bu arada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, operasyonun ardından basına yaptığı açıklamada, Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler mensuplarını gösterdikleri cesaret, disiplin ve profesyonellik dolayısıyla tebrik ederek kurtarma operasyonuna katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ülkede, 24 Kasım'da, Villavicencio kentindeki yerel yönetim binası önünde düzenlenen bombalı saldırıda da 23 kişi yaralanmıştı.