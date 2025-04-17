Kolombiya’da sarı humma salgını: Acil durum ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da sarı humma vakalarındaki artış sebebiyle hükümet tarafından ülke çapında “sağlık acil durumu” ilan edildi.



Kolombiya Sağlık Bakanı Guillermo Alfonso Jaramillo, yaşanan salgın sürecinde senenin başından bu yana 74 vaka ve 34 ölümün doğrulandığını açıkladı.



Sarı humma, Aedes ve Haemagogus türü sivrisineklerin ısırığıyla bulaşan viral bir hastalık. Bakan Jaramillo, ülkedeki duruma ilişkin açıklamasında, Kolombiya’da sarı humma salgını açısından en kritik durumun batıdaki Tolima’da görüldüğünü, burada 22 vakanın tespit edildiğini belirtti.



VAKA SAYISI 2 KATTAN FAZLA ARTTI



Turizm ve aşılama ile ilgili bilgilere yer verilen “Vax Before Travel News” haber sitesinin aktardığına göre, Amerika kıtasında 2025 yılının ilk üç ayında 131 sarı humma vakası ve 53 sarı humma bağlantılı ölüm kayıtlara geçti. Bu, 2024 yılının tamamında görülen vaka sayısının iki katından fazlaydı.



Pan American Sağlık Örgütü’ne göre, Brezilya, Kolombiya ve Peru, salgından en çok etkilenen ülkeler konumunda.



Hastalığa karşı onaylı iki aşı bulunduğu ifade edilirken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, sarı hummaa aşısı, yaşı 9 ay ve üzerinde olan ve söz konusu virüs riskinin yüksek olduğu bölgelere seyahat edecek kişiler için öneriliyor.