Kolombiya Ulusal Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 99,5'i sayıldı. Demokrat Parti adayı Ivan Duque Marquez'in 10 milyon 332 bin 662 oyla geçerli oyların yüzde 54'ünden fazlasını aldığı belirtildi.



Duque'nin rakibi sol ve liberal demokrat partiler bloku Kolombiya Humana Hareketi'nin adayı Gustavo Petro ise 8 milyon 11 bin 704 oyla yüzde 41,83'te kaldı.



Kolombiya tarihinin seçimle iş başına gelen en genç başkanı olan 41 yaşındaki Duque seçim kampanyasını ekonomik büyüme vaadi üzerine kurmuştu.



Kolombiya eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un FARC'la yaptığı anlaşmaya mesafeli yaklaşan Duque, FARC militanlarını meclise taşıyan anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.



FARC'la yapılan anlaşmaya göre, parlamentoya girmeleri için garanti sandalyeler verilmişti. Kolombiya'nın yeni devlet başkanı Duque, geçmişte devlete karşı suç işleyenleri ise affetmeyeceğini belirtmişti.



"KOLOMBİYA VENEZUELA OLMAYACAK"



Duque seçim kampanyası sırasında ve sol adaylarla yaptığı tartışmalarda enflasyon oranının yüzde 2 binleri aştığı, derin bir sosyo-ekonomik krizden geçen Venezuela'yı örnek göstererek "Kolombiya'nın ikinci bir Venezuela olmasına izin vermeyeceği" tezini işlemişti.



Ekonomik büyümeyi güçlendirmek için özel girişimleri teşvik edeceğini belirten Duque, vergi sisteminin küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre düzenleneceği vaadinde de bulunmuştu.



Vergi kaçaklarını engelleme sözü veren Duque katma değer vergisini yüzde 50 azaltmayı vadetmişti.



FARC İLE YAPILAN BARIŞA İTİRAZ



Yeni seçilen devlet başkanı Duque, selefi Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.



Duque, FARC liderlerinin hapse atılması gerektiğini ve Barış İçin Özel Adalet Yasası uyarınca kazandıkları haklardan mahrum bırakılmaları gerektiğini savunmuştu.



Duque siyasete Demokrat Parti lideri, eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez himayesinde girmişti. 2014'te Senatoya seçilen yeni devlet başkanın siyasetteki tek tecrübesi bu görevde geçirdiği 4 yıllık süre oldu.

