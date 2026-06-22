Kolombiya'da seçimi Trump destekli sağcı aday kazandı

Kolombiya halkı, ülkenin tıkanan barış sürecinin ve Washington ile gerilen ilişkilerinin geleceğini belirleyecek olan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın sağcı avukat Abelardo de la Espriella ile solcu senatör Ivan Cepeda'nın yarıştığı seçimin sonuçları da netleşmeye başladı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimi Espriella kazandı.

Kendisine "Kaplan" lakabını takan ve hem ABD hem Kolombiya vatandaşlığı bulunan De la Espriella, mayıs ayındaki ilk turda oyların yüzde 43,7'sini (bazı kaynaklarda yüzde 44) alarak birinci sıraya yerleşmişti.

De la Espriella, 2016 barış anlaşmasını imzalamayı reddeden uyuşturucu kaçakçısı gerilla gruplarına savaş açma vaadiyle öne çıkıyordu.

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