Kolombiya'da silahla vurulmuş halde 6 ceset bulundu

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde cesetler tespit edildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişinin silahla öldürüldüğünü belirledi.



Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.



Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı.



Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.