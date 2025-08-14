Kolombiya'da suikast kurbanı başkan adayı defnedildi

Kolombiya’da sağ kanat muhalefetin 2026 başkanlık seçimleri için potansiyel adayı olan ve miting sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrası ölen Senatör Miguel Uribe için cenaze töreni düzenlendi.

Kolombiya'da suikast kurbanı başkan adayı defnedildi

’da sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran’daki silahlı saldırının ardından dün hayatını kaybeden Senatör Miguel Uribe Turbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Uribe için ilk tören, başkent Bogota’daki Kongre binasında düzenlendi.

Senato Başkanı Lidio Garcia konuşmasında, tüm Kolombiyalılardan birlik içinde olmasını isteyerek, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakalım ve barış içinde yaşamayı öğrenelim. Miguel siyasi kariyeri boyunca bundan hiç ödün vermedi." dedi.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe adına kürsüye çıkan Demokratik Merkez Partisi Başkanı Gabriel Vallejo ise Alvaro Uribe'nin kaleme aldığı sözleri okudu.

Senatör Uribe'ye yapılan suikastın kapsamlı şekilde aydınlatılmasını isteyen eski Cumhurbaşkanı Uribe, müttefik ülkelerin istihbarat birimlerinden destek alınması çağrısında bulundu.

Uribe'nin naaşı aile mensuplarının öncülüğünde daha sonra Primate Katedrali'ne götürüldü ve burada ayin düzenlendi.

Uribe'nin cenazesi Bogota'daki Central Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Silahlı saldırıya uğramıştı: Kolombiya’da başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğramıştı: Kolombiya’da başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...