Kolombiya'da suikast kurbanı başkan adayı defnedildi

Kolombiya’da sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran’daki silahlı saldırının ardından dün hayatını kaybeden Senatör Miguel Uribe Turbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Uribe için ilk tören, başkent Bogota’daki Kongre binasında düzenlendi.

Senato Başkanı Lidio Garcia konuşmasında, tüm Kolombiyalılardan birlik içinde olmasını isteyerek, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakalım ve barış içinde yaşamayı öğrenelim. Miguel siyasi kariyeri boyunca bundan hiç ödün vermedi." dedi.



Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe adına kürsüye çıkan Demokratik Merkez Partisi Başkanı Gabriel Vallejo ise Alvaro Uribe'nin kaleme aldığı sözleri okudu.



Senatör Uribe'ye yapılan suikastın kapsamlı şekilde aydınlatılmasını isteyen eski Cumhurbaşkanı Uribe, müttefik ülkelerin istihbarat birimlerinden destek alınması çağrısında bulundu.



Uribe'nin naaşı aile mensuplarının öncülüğünde daha sonra Primate Katedrali'ne götürüldü ve burada ayin düzenlendi.



Uribe'nin cenazesi Bogota'daki Central Mezarlığı'nda toprağa verildi.