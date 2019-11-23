Kolombiya’da tansiyon yüksek: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kolombiya'da başkenti Bogota’da şiddet olaylarının artması üzerine hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti.



Bogota'daki son gösterilerde güvenlik güçleri kalabalığa gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Yaşanan olaylarda bazı eylemciler geçici olarak yolları kapadı.

Başkentin bazı noktalarında yağma olaylarının da yaşandığı belirtildi.

Şiddet olaylarının artması üzerine hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti. Devlet başkanı Ivan Duque ise hükümetin sosyal ve siyasi kesimlerle diyalog masasına oturacağını açıkladı.

Ülkede 21 Kasım'da genel grevle başlayan gösteriler nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş; 273 kişi de yaralanmıştı.