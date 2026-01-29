Kolombiya'da uçak düştü. 15 ölü
29.01.2026 00:38
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Kolombiya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü. Kazada kurtulan olmadığı belirtildi.
Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait, içinde 15 kişinin bulunduğu küçük uçağın düştüğü bildirildi.
Ulusal basına göre, Satena Hava Yolu şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan çıktı.
Yetkililer, içinde 15 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadığını açıkladı.
Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.