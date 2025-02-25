Kolombiya'da uyuşturucu baskını: Peruk düştü, kokain çıktı

Kolombiya’da bir adam peruğun altına sakladığı 10 bin euro değerindeki 19 adet kokain kapsül kokaini Amsterdam’a kaçırmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Kolombiya'da uyuşturucu baskını: Peruk düştü, kokain çıktı

vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı kokaini kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Kolombiyalı adam 20 Şubat’ta Cartagena kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmek için uçağa binerken yakalandı.

Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin euro değerindeki 19 adet kapsülü peruğun altına saklandığı kaydedildi.

Tutuklanan Kolombiyalı adam, madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

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