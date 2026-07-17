Kolombiya'da yeni yönetim, soykırım davasından çekilecek

7 Ağustos'ta görevi devralacak olan Espriella yönetiminin basın biriminden yapılan açıklamada, Kolombiya ’nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Güney Afrika tarafından İsrail 'e karşı açılan "soykırım " davasına verdiği desteği ve müdahillik talebini geri çekeceği bildirildi.

"SOYKIRIMI DESTEKLEYEN SUÇ ORTAĞIDIR"

Kolombiya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Espriella'nın kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yönetimi "soykırıma suç ortaklığıyla" suçlayan Petro, şunları söyledi: "Bir soykırımı destekleyen kişi, onun suç ortağıdır ve kendi ülkesine de soykırım getirecektir. Bay Abelardo, Gazze'de füzelerle 22 bin bebeği katleden Netanyahu'yu desteklemeyi kendinize yakıştırabildiniz mi? Siz Abelardo, bu adımla soykırımın suç ortağı oluyorsunuz ve işbirlikçilerinizin eline masumların kanı bulaşıyor."

Yeni hükümetin dışişleri bakanı olarak atanan Omar Bula Escobar dün ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaşmıştı.

PETRO İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Solcu Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırımı gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu. Petro, ülkesinin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etmiş, 31 Ağustos 2025'te İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklamıştı. İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.