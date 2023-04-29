Kolombiya'daki operasyonlarda 10,2 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya Donanması, Hava Kuvvetleri, Panama Hava Kuvvetleri ve ABD'nin desteğiyle Morrosquillo Körfezine 120 mil mesafede uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenledi.



Sürat motoruyla kaçmaya çalışan 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 5,5 ton kokaine ele geçirildi.



Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 184 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.



Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Uyuşturucu kaçakçılarına tarihi darbelerden biri vuruldu. Kolombiya Donanması 5,5 ton kokain ile 18 milyon dolar nakit para ele geçirdi." ifadesini kullandı.



Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Polis ve ordu Venezuela sınırındaki bir ormandaysa kokain işleme laboratuvarı buldu. Buradaysa 4,7 ton kokain ele geçirdi.

İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların toplam piyasa değerinin yaklaşık 340 milyon dolar olduğu belirtiliyor.