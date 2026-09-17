Kolombiya'dan acı haber: Türk iş insanının kullandığı uçaktaki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
17.09.2026 13:56
Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, “Kızlarım babalarının seyahatte olduğunu düşünüyor.” demişti.
Kolombiya'da Türk pilot ve iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın düşmesi sonucu, uçaktaki 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.
Kolombiya'da Türk pilot ve iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın önceki gün düşmesi sonucu, uçaktaki 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiği belirlendi. 13 Eylül'de Condoto Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra kaybolan ve dün enkazına ulaşılan uçakta pilot Çankaya ve 4 sağlık çalışanı bulunuyordu.
Enkaz, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık bir bölgede tespit edilmışti.
Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 13 Eylül'de kaybolan ve 5 kişiyi taşıyan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın akıbetine ilişkin bilgi verdi.
Devlet Başkanı Espriella, "Derin bir üzüntüyle, sefer yaparken düşen HK-4985 tescil numaralı Cessna T206 uçağının bulunduğunu doğruluyorum. Maalesef yetkililer, uçaktakiler tamamının ölü bulunduğunu belirtti" ifadelerini kullandı. Espriella hayatını kaybeden 5 kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.
GÖNÜLLÜ PİLOTLUK ÇALIŞMALARIYLA TANINIYORDU
Kolombiya medyası uçakta hayatını kaybedenlerin Türk iş insanı ve pilot Mehmet Çankaya ile 4 sağlık çalışanı Perla Costanza Alvarez, Sandy Garcia, Maria Guzman ve Yuliza Figueredo olduğunu aktardı.
Sağlık çalışanları, Choco'nun Condoto bölgesindeki yerli topluluklar için düzenlenen insani yardım amaçlı tıbbi çalışmalara katıldıktan sonra Bogota'ya dönüyordu. Türk iş insanı Mehmet Çankaya, turizm kariyeri ve gönüllü pilotluk çalışmalarıyla tanınıyordu.
Uçak, 13 Eylül'de Condoto Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra kaybolmuştu.
ÇANKAYA'NIN EŞİ, “KIZLARIM BABALARININ SEYAHATTE OLDUĞUNU SANIYOR” DEMİŞTİ
Enkaza ulaşılmasından önce Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, Kolombiya basınına konuşarak, Çankaya ile 10 yıldır evli olduklarını ve üç kız çocuklarının bulunduğunu anlatmıştı .
Çocuklarının 18, 9 ve 7 yaşlarında olduğunu belirten Revelo, en büyük kızlarının babasının kayıp olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini söylemiş; iki küçük kızlarını ise yaşananlardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirterek, “Onlar babalarının seyahatte olduğunu düşünüyor.” demişti.