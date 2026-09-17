Kolombiya'dan acı haber: Türk iş insanının kullandığı uçaktaki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ÇANKAYA'NIN EŞİ, “KIZLARIM BABALARININ SEYAHATTE OLDUĞUNU SANIYOR” DEMİŞTİ

Enkaza ulaşılmasından önce Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, Kolombiya basınına konuşarak, Çankaya ile 10 yıldır evli olduklarını ve üç kız çocuklarının bulunduğunu anlatmıştı .



Çocuklarının 18, 9 ve 7 yaşlarında olduğunu belirten Revelo, en büyük kızlarının babasının kayıp olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini söylemiş; iki küçük kızlarını ise yaşananlardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirterek, “Onlar babalarının seyahatte olduğunu düşünüyor.” demişti.