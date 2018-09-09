Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, hükümet ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında, örgütün elindeki rehinelerin tamamı bırakılana kadar müzakere yapılmayacağını söyledi.



Ülkesinin Antioquia yönetim bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Duque, silahlı isyancı sol örgüt ELN ile eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlatılan müzakerelere ilişkin kararını açıkladı.



"ŞİDDET BASKI ARACI OLARAK KULLANILDIĞI SÜRECE BARIŞTAN SÖZ EDİLEMEZ"



Örgütün elindeki rehinelerin tamamı bırakılmadan herhangi bir müzakereciyi görevlendirmeyeceklerini vurgulayan Duque, “Şiddetin, devlet ve toplum üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı sürece barıştan söz edilemez” dedi.



Hükümet olarak her zaman barışa gönüllü olduklarını belirten Duque, bunun yalnızca rehinelerin bırakılması ve şiddete son verilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.



"462 ŞİDDET EYLEMİNDE 100’E YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"



Önceki hükümet döneminde başlatılan ve 17 hafta devam eden görüşmelere atıfta bulunan Duque, bu süre zarfında düzenlenen 462 şiddet eyleminde 100’e yakın kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra ülkedeki petrol boru hatlarına 148 saldırı gerçekleştirildiğini ve 16 kişinin kaçırıldığını kaydetti.



Duque, ELN’nin bu eylemlere son vermesi durumunda karşısında konuşmaya hazır bir hükümet bulacağını duyurdu.



ELN, elindeki rehinelerden üçünü bu hafta serbest bırakmıştı.



Bunun öncesinde ise hükümet ELN’ye, toplam sayısı 20 olduğu değerlendirilen rehinelerin tamamını bırakması çağrısı yapmış, 3 rehinenin serbest bırakılmasının ardından da bu çağrıyı yinelemişti.



Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba’nın başkenti Havana’ya taşınmıştı.