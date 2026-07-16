Kolombiya'nın yeni yönetimi göreve gelmeden İsrail ile anlaştı

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini kazanan sağcı Abelardo de la Espriella yönetimi, daha görevi devralmadan İsrail ile anlaştı.

7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralmaya hazırlanan Espriella yönetiminin Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin İsrail ile Kolombiya arasında diplomatik ve ekonomik ilişkilerin tam olarak yeniden kurulması ve karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunda anlaştığı aktarıldı. Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açacağı da ileri sürüldü.

TRUMP DESTEKLİ YENİ CUMHURBAŞKANI

Kolombiya'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş Cumhurbaşkanı ilan edilen Abelardo de la Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı solcu Gustavo Petro'dan devralacak.

Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

PEDRO İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Petro yönetiminde Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım nedeniyle 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuş, sonraki süreçte İsrail'e karşı ekonomik adımlar atmıştı. Espriella ise seçimlerin ardından İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü vermişti.