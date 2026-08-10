Kolombiya'yı 7.4'lük deprem vurdu: Başkent Bogota'da da hissedildi
10.08.2026 16:01
Resmi Kurum
Kolombiya'da büyük bir deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 7.4'lük deprem başkent ve çevresinde de hissedildi.
Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın San Jose de Palmar bölgesinde pazartesi günü 7.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre deprem 107 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem, başkent Bogota ve çevre illerde de hissedildi.