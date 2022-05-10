Kolombiya'yı karıştıran 'iade': 6 ölü, 92 gözaltı

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun başındaki "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iade edilmesi nedeniyle çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü.



Clan del Golfo adlı suç örgütü üyeleri, Otoniel'in ABD'ye iadesine misilleme olarak ülke genelinde "silahlı grev" adını verdikleri saldırılar düzenledi.

Saldırıların ilk 3 gününde 180'i aşkın aracın ateşe verildiği ülkede, çıkan çatışmalarda biri polis, biri asker 6 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin Clan del Golfo'ya yönelik operasyonlarında ise biri örgüt elebaşı olmak üzere 92 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda 12 silah, 481 mermi, 6 el bombası, 23 cep telefonu ile bir miktar paraya el konuldu.



Kolombiya'nın Antioquia, Cordoba, Sucre, Bolivar ve Choca yönetim bölgelerinde, çok sayıda ihbarın geldiği ve çatışmaların buralarda yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı.



OTONIEL'İN ABD'YE İADESİ



Başkent Bogota'daki Dijin Hapishanesi'nden alınan Otoniel, Catam Askeri Havaalanı'ndan N110CP numaralı bombardıman uçağıyla 5 Mayıs'ta New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.



Kolombiya'da onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de, bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirilmişti.



OTONIEL'İN YAKALANMASI



Otoniel, 23 Ekim 2021'de, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopter, 650 polis ve ordu mensubunun katıldığı "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.



Devlet Başkanı Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.



ABD'nin dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.



Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.