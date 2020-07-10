Koloniyalist dönemin en acı veren sembolü 64 yıl sonra geri dönüyor

NTV DIŞ HABER- 33 metrelik dev bronz heykel Kasım 1899'da Port Said limanının girişine yerleştirilmişti... 1956'da ise bulunduğu yerden kaldırılmıştı. Dönemin Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesinden sonra, Ortadoğu'da İsrail ile sınır çatışmalarına giren milisler tarafından tahrip edilen heykelin Port Fuad'daki bir tersanenin deposuna kaldırıldığı biliniyor. 1956'da Mısır "Süveyş Savaşı" ya da İkinci Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'in yanısıra İngiltere ve Fransa ile çatışmak zorunda kalmıştı.



Emmanule Fremiet (Emanul Frömiye) isimli Fransız heykeltraşın yaptığı heykel, Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin bizzat kendisinin verdiği emirle restore edildi.

MISIR'DA HEYKEL TARTIŞMASI

Ancak Süveyş Kanalı yöneticileri, konunun Mısır kamuoyunda daha yeni tartışmaya açıldığını, nihai kararın bir referandumla alınabileceğini belirttiler.



Mısır'ın önde gelen gazetelerinden El-Şuruk ise, Dö Lösep heykelinin yanında kanalın inşaatında çalışan Mısırlı işçilerin heykellerinin de konulacağını yazdı.



Tekrar edelim; Dö Lösep'in heykeli uzun süre Mısır'da "koloniyalist dönemin" en acı veren sembolü olarak tanımlanmıştı.



1859-1869 yılları arasında süren Süveyş Kanalı inşaatında yüz binlerce Mısırlı köylü çok düşük ücretler karşılığında işçi olarak çalıştırılmışlardı. Bu köylüler ellerinde sadece kazmalarla kanalı açmış ve buharlı "kazıcı iş makinaları" gelene kadar yıllar içerisinde on binlerce Mısırlı bu projede çalışırken hayatını kaybetmişti.