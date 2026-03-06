Kolonlarından ses geldi, 8 katlı bina boşaltıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı bir binada yaşayanlar, kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanda oturanları tedbir amacıyla tahliye etti.

Apartmanın durumunun, ekiplerin yapacağı inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.