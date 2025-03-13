Komedi kulübünden ilginç yasak: Botoks yaptıranlar giremez!

The Independent'ın haberine göre, Birleşik Krallık'ın önde gelen komedi kulüplerinden Top Secret Comedy Club konuklarına botoks yaptırmayı yasakladı.

Komedinin en büyük isimlerini ağırlayarak adından sıkça söz ettiren kulüpte daha önce, Jack Whitehall, Amy Schumer ve Dave Chappelle gibi ünlü sanatçılar sahne almıştı.

Ancak kulüp, stand-up sanatçılarının tepkisiz yüzlerle karşılaştığı ve izleyicilerin şakalara tepki vermediği yönündeki endişeler nedeniyle sert bir hamle yaptı.



Botoks, kasların kasılmasını engelleyerek kırışıklıkları azaltan bir nöromodülatör olup, son yıllarda yaygınlaşmış durumda. İngiltere’de her yıl yaklaşık bir milyon botoks enjeksiyonu yapıldığı tahmin ediliyor.

"SON ÇARE"



Top Secret Comedy Club sahibi Mark Rothman, kulüpte sahne alan sanatçıları kaybetmemek adına konuklara botoks yaptırmalarını yasaklamayı "son çare" olarak nitelendirdi.

Rothman, "İnanılmaz yetenekli komedyenlerimiz tepkisiz yüzlere performans sergilemekten bıktı," diyerek, seyirci katılımını ölçmenin giderek zorlaştığını belirtti.

"ŞAŞIRDIYSANIZ BUNU GÖRMEK İSTERİZ"



Komedyenler de bu kararın doğruluğunu desteklerken, düzenli stand-up sanatçılarından Andrew Mensah, "Donmuş yüzlü bir izleyici kitlesinin önünde performans sergilemek inanılmaz derecede zor olabilir. Komedi iki yönlü bir yoldur; kalabalığın enerjisinden ve tepkilerinden besleniriz" dedi.



Yeni yasağın yürürlüğe girmesiyle, kimlik kontrolü ve botoksu tespit etmek için eğitilmiş kişiler görevlendirildi. Rothman, "Yasak konusunda çok ciddiyiz ve şaşırdıysanız bunu görmemiz gerekiyor!" diyerek, izleyicilerden tepkilerine göre daha doğal bir atmosfer beklediklerini vurguladı.



Top Secret Comedy Club, komedyenler ve izleyiciler için daha verimli bir performans deneyimi sağlamayı umuyor.