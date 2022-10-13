Komplo teorisyenine ağır ceza: Alex Jones 965 milyon dolar ödeyecek

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Amerika Birleşik Devletleri bundan 10 yıl önce, Sandy Hook ilkokulu silahlı saldırısıyla sarsıldı. Saldırıda, 20'si çocuk 26 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ölümcül ilkokul katliamı olarak kayıtlara geçti.



Ancak Amerikalı komplo teorisyeni Alex Jones, saldırının aldatmaca olduğunu öne sürdü ve bunda ısrar etti.



Komplo teorisyeni durmayınca 8 kurbanın yakını ve olaya müdahale eden bir FBI ajanı, Jones'a dava açtı, tazminat talep etti..



Jüri, aileleri ve ajanı haklı buldu. Jones'u, 965 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

AİLELER TEHDİT EDİLDİ

Aileler, Jones'un asılsız iddialarından sonra ölüm tehditleri aldıklarını iddia etti. Bazıları evlerini taşımak zorunda kaldığını aktardı.



Jones, yıllarca ilkokul katlimanında kimsenin ölmediğini öne sürdü,, ölenlerin yakınlarını kriz aktörleri olarak niteledi. Hatta bazılarının hiç varolmadığını savundu.



Komplo teorisyeninin cezası yargıç tarafından okunurken, mahkeme salonunda duygu dolu anlar yaşandı.



Jones'un avukatı, karara itiraz edeceklerini açıklarken, Amerikalı komplo teorisyeni ağustos ayında da benzer davada, katliamın gerçekliğini kabul etmiş ve üzgün olduğunu iletmişti.



O davada Jones, bir aileye 49,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.