Komşu Bulgaristan erken seçime gidiyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliana İotova, yaptığı açıklamada, 19 Nisan'da erken parlamento seçimleri yapılacağını açıkladı.

Iotova'nın duyurduğu seçim, AB ve NATO üyesi Bulgaristan'ın getçiğimiz beş yıl içerisinde sekizinci kez yapılacak.

Cumhurbaşkanı Iotova, seçimlere kadar görevli geçici hükümetin başına Bulgaristan Ulusal Bankası başkan yardımcısı Andrey Gyurov'u atadı.

Önceki hükümet, ekonomik politikaları ve yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğu algısı nedeniyle haftalarca süren sokak protestolarının ardından istifa etmişti.

İotova, Çarşamba günü Gyurov ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, "19 Nisan'da seçim yapılması için bir kararname çıkaracağım" dedi.

1 Ocak'ta Euro bölgesine katılan Bulgaristan, uzun süredir siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya ve parçalanmış bir parlamentoda partiler istikrarlı iktidar koalisyonları kuramıyor.