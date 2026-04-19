Komşu Bulgaristan'da bugün seçim günü

240 sandalyeli Bulgaristan Meclis'inin üyelerinin ve Başbakan'ın belirleneceği seçimlerde seçim barajı yüzde 4. Seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

2021 yılından beri siyasal çalkantıda olan komşu Bulgaristan'da Aralık 2025'te 2026 bütçesine ve yolsuzluğa karşı haftalarca süren protestoların ardından Rosen Jelyazkov hükümeti istifa etmiş ve seçim kararı alınmıştı.

Seçim sürecindeki en dikkat çekici gelişme, Ocak 2026'da Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eden Rumen Radev'in, seçimlere katılmak için merkez sol eğilimli “İlerici Bulgaristan” koalisyonunu kurması oldu. 18 Şubat 2026'da geçici Başbakan Andrey Gyurov liderliğindeki hükümetin atanmasının ardından seçim kampanyasını başlatan Radev, devlet kurumlarını kontrol eden “oligarşik yapıyı dağıtma”, kamu finansmanına erişimi engelleme ve özel sektörü haraçtan kurtarmayı vaat etti.

ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN TÜRKİYE'DE DE SANDIKLAR KURULDU

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için oy kullanmaya başladı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti. Seçim için 5'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 27 sandık kuruldu . Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğunda oylarını kullandı.

Yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında 20, Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa’daki diplomatik misyonlardaysa toplam 7 sandık kurulacak.

ANKETLERDE RADEV ÖNDE

Son kamuoyu yoklamalarına göre Eski cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor. Onu eski başbakan Boyko Borisov'un koalisyonu GERB–SDS takip ediyor.

Bulgaristan Türkleri'nin koalisyonu Haklar ve Özgürlükler İttifakı, Hayri Sadakov liderliğinde seçime giriyor. İttifak 2024 Ekim ayında yapılan seçime girmiş ve yüzde 7 oy almıştı.

Bulgaristan’da 27 Ekim 2024’te yapılan son erken genel seçimde katılım oranı yüzde 38’de kalmıştı. 240 sandalyeli parlamentoda hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.