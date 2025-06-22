Komşu da alarmda: Yunanistan’da güvenlik konseyi acil toplanıyor

ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından Ortadoğu’da tansiyon yükselmeye devam ederken, komşu Yunanistan da ABD’nin saldırıları sonrası acil güvenlik toplantısı yapma kararı aldı.



Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan’ın dış politika ve savunma politikası alanında en üst düzey karar organı olan Dış ve Savunma İşleri Hükümet Konseyi (KYSEA) bugün akşam saatlerinde bir toplantı yapacak. Toplantıya Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlık edecek. Toplantıda Ortadoğu’daki son gelişmeler ele alınacak.



Gazetenin paylaştığı bilgilere göre, Yunanistan hükümeti, ABD’nin cumartesiyi pazara bağlayan gece İran’a düzenlediği saldırıların ardından durumu yakından izliyor.



Başbakan Miçotakis de düzenlediği haftalık basın toplantısında, gerilimi düşürmek gerektiğine dikkat çekti.



“Şu anda ihtiyaç duyulan, itidal ve diyaloğa dönüş” diye konuşan Başbakan Miçotakis, saldırılar ve gerilimin daha da tırmanması halinde bunun halihazırda istikrarsız bir bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştireceğini söyledi.



Kamu yayıncısı ERT’ye konuşan Yunanistan Başbakan Yardımcısı Thanasis Kontogeorgis de ülkesinin Ortadoğu’daki çatışmaya dahil olmayacağını yineledi.

