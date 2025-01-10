Komşuda grip alarmı! 1 kişi öldü, 7 kişi yoğun bakımda

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütünün (EODY) haftalık raporuna göre, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kayda değer bir artış görüldü.



Raporda, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında ülkede laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

MEVSİM DEĞERLERİNİN ÜZERİNDE



Yoğun bakımda tedavi gören 7 hastanın yaşlarının 19 ile 81 arasında değiştiği ve bu hastaların üç erkek, dört kadından oluştuğu bildirilen raporda, grip vakalarında pozitiflik oranının mevsimsel eşik değerin üzerinde seyrettiği kaydedildi.



Uzmanlar, kış aylarında artan vakalar nedeniyle hijyen önlemlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yüksek risk gruplarının kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerisinde bulundu.