Komşuda ormanlar yanmaya devam ediyor: Üç itfaiyeci yaralandı

Komşu Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor.

Kamu yayıncısı ERT'nin bildirdiğine göre, en az üç itfaiyeci, ülkenin güney eyaleti Korint'te çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken yaralandı.



Sofiko kasabasında bugün öğleden sonra başlayan yangın, itfaiyecilerin tüm çabalarına rağmen aşırı sıcaklar nedeniyle hızla genişledi.



Aralarında iş makineleri ve itfaiye araçlarının da bulunduğu 37 çeşit ağır vasıta ve 11 hava aracıyla desteklenen itfaiyeciler, hâlâ yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.



Alevlerin iki büyük cephede yükseldiği ancak bölgedeki yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Sivil Savunma Bakanlığı fs aşırı sıcaklar nedeniyle bugün ve yarın için ülkenin büyük bölümünde "çok yüksek" yangın riski uyarısında bulundu.



Atina ve komşu liman kenti Pire'yi içeren Attika, Mora, Doğu Makedonya ve Trakya, Kuzey Ege, Batı Yunanistan ve Girit bölgeleri yüksek risk altında.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından bugün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 48 ormanlık alanda yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 47'si kontrol altına alındı.